Maltempo, spazzato via a terra Boeing 737 spinto da raffiche di vento fortissime, ala danneggiata – Il video

Loading...

Loading...

L’aereo, lungo 37 metri e pesante fino a 70 tonnellate è stato letteralmente spazzato via dal fortissimo vento. Dati record secondo i rilievi METAR.

Aereo Boeing 737-700 in fase di preparazione al decollo, domenica 17 dicembre 2023 è stato danneggiato in un incidente senza precedenti. Infatti, come si può vedere nel video realizzato al momento dell’incidente, un aereo lungo almeno 37 metri e pesante fino a 70 tonnellate (portata massima -off mass), un vento fortissimo lo ha letteralmente “spazzato”, spostandolo dalla sua posizione, finchè il vento lo gira su se stesso e l’ala è stata danneggiata a causa dell’impatto con le attrezzature aeroportuali, ovvero la scala mobile. Fortunatamente a bordo non c’è nessuno.

I dati meteorologici (METAR) dell’aeroporto di Buenos Aires-Ministro Pistarini, noto anche come aeroporto di Essejsa dal nome della vicina città, hanno registrato raffiche di vento misurate erano fino a 52 nodi (96 km/h). Tuttavia rispetto alla potenza percepita della raffica di vento, il conto dei danni è molto limitato grazie al fatto che il fenomeno è durato solo pochi minuti.

In appendice all’articolo il video dove si vede il velivolo che comincia a muoversi poi il vento lo gira:

Loading...