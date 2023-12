Gorgonzola DOP: il lotto richiamato

Loading...

Il ministero della Salute ha emanato un richiamo attraverso il suo portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, per

Questa volta il ritiro dai negozi di alimentari e supermercati riguarda un lotto di Gorgonzola DOP venduto in diverse pezzature ritirato subito dai supermercati, prodotto dal Caseificio Latini Srl.

A far scattare l’allarme è stato il rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes, l’agente batterico responsabile della listeriosi, batterio pericoloso per la salute umana.

Il lotto incriminato è il 240823 venduto in pezzature con fette o porzionato da 250 g e 300 g, con data di scadenza del 19/12/23 e 20/12/2023, mentre invece quelle vendute in quarti, ottavi, metà o forma intera hanno come scadenze il 28/12/23, il 29/12/23, il 30/12/23 e il 03/1/24 è il n. 28092023 peso variabile da 700 gr e 28092023 del peso variabile da 700 gr del Gorgonzola Affumicato, tutti prodotti dal Caseificio Latini srl nello stabilimento di via Brescia, 51/A, a Grumello del Monte in provincia di Bergamo.

In particolare si tratta del Gorgonzola DOP, Gorgonzola DOP 1.0, Gorgonzola DOP Crema Blu, Gorgonzola DOP del Cherubino e Gorgonzola DOP Narpi.

È fondamentale verificare attentamente la presenza di queste informazioni sulle confezioni al fine di evitare il consumo di prodotti potenzialmente contaminati.

Listeria: cos’è

La listeria deriva da un batterio che può provocare sintomi simil-influenzali quali febbre, mal di testa e malessere. Si tratta di un microrganismo che si sviluppa tra +3°C e i 45° pertanto è in grado di contaminare gli alimenti anche se sono conservati in frigorifero. Ne esistono due forme: la più diffusa causa diarrea che si manifesta poche ore dopo aver ingerito il cibo contaminato e quella più grave che invece è invasiva e sistemica e può dar luogo a encefaliti, meningiti e finanche sepsi.

Per precauzione si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotoi segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto dove sarà rimborsato o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. In caso di sospetto consumo di prodotti a rischio o di sviluppo di sintomi correlati alla listeriosi, è fondamentale consultare immediatamente un medico per una valutazione e un trattamento appropriati.

