Dieta salva Natale: cosa mangiare

Loading...

Loading...

In questo periodo dell’anno non è certo facile mettersi a, è importante quindi giocare d’anticipo per arrivare alle festività di Natale non appesantiti dai chili di troppo.

Se seguiamo qualche piccolo accorgimento, naturalmente non di testa nostra, possiamo arrivare a queste festività in buona forma. In questo articolo passiamo in rassegna gli alimenti nel mese di dicembre che possono aiutarci a perdere qualche chilo in maniera rapida.

Dieta di dicembre: gli alimenti da portare in tavola

Nella dieta prenatalizia la frutta ma non solo, assume la sua importanza. Secondo gli esperti, la frutta sarebbe meglio consumarla come spuntino piuttosto che a conclusione del pasto. In particolare le arance, mandarini e kiwi sono ricchi di antiossidanti e contengono la vitamina C, indispensabile per prevenire o favorire una più rapida ripresa dalle infezioni stagionali.

A colazione una bella spremuta d’arancia senza zuccheri, uno yogurt bianco e una manciata di frutta di stagione. L’arancia possiamo consumarla anche a pranzo accompagnandola con una insalata. Ecco come prepararla: tagliate a metà gli spicchi di arance e aggiungete una verdura a scelta da condire con sale e olio extra vergine di oliva, sono sufficienti 2 cucchiai e il piatto è pronto. Possiamo aggiungere anche un pizzico di peperoncino perché questa spezia dà una sferzata al metabolismo.

La frutta secca è un concentrato di omega-3. Non esageriamo con le quantità perché questi frutti risultano piuttosto calorici.

Se invece abbiamo da sgonfiare la pancia, allora mele e pere faranno al caso nostro: l’alto contenuto di fibre ci aiuterà.

Anche le verdure se consumate regolarmente ci aiutano a perdere peso in poco tempo. Broccoli, cavolfiori e verza in particolare drenano i liquidi in eccesso. Il radicchio, le rape rosse e la cicoria invece hanno una azione disintossicante. L’effetto dimagrante di queste verdure risulta potenziato se le associamo ai legumi, ad esempio fagioli fave lenticchie e ceci. Come cuocerle? possiamo mangiarle crude oppure cuocerle al forno o al vapore o con una padellata veloce.

Sempre se abbiamo qualche chilo da smaltire, possiamo aumentare il consumo degli alimenti che contengono gli omega-3. Si trovano, oltre che nella frutta secca, nel pesce, in particolare nello sgombro, tonno, sardine. Questi alimenti ci proteggono dal colesterolo “cattivo”. In particolare se abbiniamo il pesce al riso abbiamo un piatto dietetico e nutriente al tempo stesso che ci farà arrivare in forma alle festività natalizie.

Per quanto riguarda le bevande, le tisane con finocchi e tarassaco hanno un effetto depurativo e disintossicante. Per le prime due settimane di dicembre, sarebbe utile sostituire gli aperitivi e la cena con dei succhi di frutta preferibilmente senza zuccheri.

All’alimentazione va associata la pratica di una attività fisica a nostra scelta. Non è necessario andare in palestra, è sufficiente passeggiare ogni giorno a passo spedito per almeno 30-40 minuti.

Loading...