Covid e influenza aumentano i casi: a cosa stare attenti

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco saranno quasi unche “passeranno le feste di Natale a letto ammalati, tra Covid e influenza”. In particolare il virologo spiega che: “Siamo in una fase di crescita di tutte le infezioni, soprattutto di quelle respiratorie. Specialmente il virus H1n1 è in costante crescita e anche il Covid è molto più contagioso ma più buono, anche se non troppo. Soprattutto questi ultimi casi sono sottostimati, perché il tampone non viene eseguito”. E’ questa la ragione per cui: “nonostante il leggero arresto della scorsa settimana anche il dato dell’occupazione degli ospedali, dei ricoveri e delle morti è in crescita e desta preoccupazione”.

Per quanto riguarda la prevenzione, la Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit) raccomandano di adottare una serie di precauzioni per prevenire queste infezioni che spesso coincidono con le norme della buona educazione che non fa mai male rinfrescare. Ad esempio manteniamo una distanza di sicurezza dagli altri se possibile, indossiamo una mascherina se ci troviamo in aree affollate, chiuse o scarsamente ventilate, laviamoci le mani regolarmente, copriamo col gomito tosse e starnuti, se si è malati non usciamo di casa e sottoponiamoci al test se abbiamo sintomi o siamo stati vicini stati vicini o a contatto con qualcuno con Covid-19 o influenza.

In particolare l’Oms sottolinea che risultano in aumento non solo i casi di Covid: “Covid-19 non è l’unica malattia respiratoria in circolazione. L’influenza, il virus respiratorio sinciziale (Rsv) e la polmonite infantile comune sono in aumento”.

