Pillola anticoncezionale maschile: a che punto siamo

La pillola anticoncezionale per gli uomini si sta studianto nel. La creazione di questa pillola si deve a YourChoiceTherapeutics,in sinergia all’. Stando a quanto si apprende, ilche si sta studiando per l’uomo non prevede l’utilizzo di ormoni. Identificata come, la pillola è in grado di inibire il recettore alfa dell’acido retinoico. Questo meccanismo rende sterili in via temporanea, pertanto si tratta di una condizione reversibile.

Al The Independent Gunda Georg, docente all’Università di Farmacia del Minnesota, che ha lavorato al farmaco, spiega che la pillola non solo si è rivelata efficace nel 99% dei casi, ma è anche priva di complicazioni e quindi – come necessario – al 100% reversibili. Al momento risultano 16 gli uomini britannici su cui si sta testando la pillola. I primi risultati si conosceranno nel mese di maggio 2024.

Per impedire la produzione del seme maschile i due farmaci DMAU e 11β-MNTDC prevedono l’utilizzo di un elemento androgeno, quindi con ormoni, e di un elemento progestinico. Insomma in tempi brevi si potrebbe disporre di una opportunità in più per quanto riguarda la contraccezione rispetto all’utilizzo dei preservativi, soluzione non sempre ottimale.

