Roma-Napoli: dove puoi vederla in streaming e probabili formazioni

Roma–Napoli si gioca sabato 23 dicembre 2023 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Gara prenatalizia che riguarda la 17a giornata di Serie A. Il Napoli di Mazzarri deve riprendersi dopo il terribile ko per 4 a 0 al Maradona patito dal Frosinone in Coppa Italia. Gli azzurri inseguono il quarto posto. In campionato appaiono in ripresa dopo la vittoria per 2 a 1 sul Cagliari. I giallorossi di Mourinho vanno bene in Europa League ma stentano in campionato dove sono ottavi con 25 punti, ma solo 2 punti li separano dai partenopei, per cui la corsa per la Champions è più che aperta.

Roma-Napoli: dove vederla in diretta streaming

Roma-Napoli è trasmessa in esclusiva, a beneficio degli abbonati, in diretta streaming su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile guardare Roma-Napoli accedendo a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Probabili formazioni

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy; Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

