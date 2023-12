Covid, sempre lui: variante Jn.1 aumenta rischio contagio a Natale: lo dice l’Oms

Loading...

Loading...

Ladel Covid che si sta diffondendo rapidamente potrebbe portare a unproprio in questi giorni che precedono le festività. Riguardo alla pericolosità di questa nuova, l, ovvero l’Organizzazione mondiale della sanità, ha diffuso una nota: “Sulla base delle prove disponibili, il rischio aggiuntivo per la salute pubblica globale rappresentato dalla variante JN.1 è attualmente valutato come basso. Nonostante ciò, con l’inizio dell’inverno nell’emisfero settentrionale, JN.1 potrebbe fare aumentare il carico di infezioni respiratorie in molti Paesi”. L’Oms in ogni caso sta “monitorando continuamente le evidenze e aggiornerà la valutazione del rischio JN.1 se necessario”.

L’Oms ha poi ribadito le solite raccomandazioni da protocollo, ovvero che: “i vaccini continuano a proteggere dalle malattie gravi e dalla morte dovute a JN.1 e ad altre varianti circolanti”. In ogni caso, è sempre opportuno “adottare misure per prevenire infezioni e malattie gravi utilizzando tutti gli strumenti disponibili”, in particolare “indossare una maschera quando ci si trova in aree affollate, chiuse o scarsamente ventilate e mantenere il più possibile una distanza di sicurezza dagli altri”.

Loading...