Napoli-Monza: dove puoi vederla in streaming

Napoli-Monza: dove guardarla in streaming

La 18a giornata divede affrontarsi nell’anticipo il Napoli e ilal Maradona ex San Paolo. La gara si gioca venerdì 29 dicembre 2023 a partire dalle 18:30. Ilormai è una barca in gran procella e il porto proprio non si vede. Gli azzurri sono settimi in classifica con 27 punti. Ilè undicesimo con 21 punti messi nel granaio, 5 le vittorie 6 i pareggi e le sconfitte. Nella scorsa stagione nell’unico precedente di Serie A gli azzurri si imposero per 4 a 0.

Napoli-Monza è trasmessa in esclusiva, a beneficio degli abbonati, in diretta streaming su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta televisiva in particolare la si può vedere su Zona DAZN (canale 214 Sky). In streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile guardare Roma-Napoli accedendo a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Monza: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo.

