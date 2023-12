Capodanno 2024 a Napoli: no ai botti e ai brindisi con bicchieri di vetro

Loading...

Alcune zone dove si concentra la movida saranno oggetto di rafforzata attenzione: in particolare i cosiddetti Baretti di Chiaia, il centro storico, i Quartieri Spagnoli, il Vomero e il lungomare Caracciolo. Ingente il dispiegamento delle forze di polizia: 360 agenti delle forze dell'ordine, 180 della Polizia locale e 160 vigili del fuoco. L'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi prevede il divieto di vendita e l'uso di petardi per

L’ordinanza, interessa la zona di piazza del Plebiscito e del Lungomare di via Caracciolo e varrà per i tre giorni dei festeggiamenti, vale a dire dal pomeriggio di sabato 30 gennaio con il “Concerto dei giovani big della scena urbana e rap” e proseguirà il 31 dicembre 2023 e il 1 gennaio 2024 con lo spettacolo di Capodanno in piazza. Per i trasgressori si prevedono multe fino a 500 euro.

Pertanto per il 30 dicembre-1 gennaio 2024 il Comune ha adottato un’ordinanza che dispone il divieto di vendita di bevande in bottiglia, lattine e simili, consentendone la commercializzazione nelle zone della movida solo in bicchieri di plastica leggera o carta. Vietata la vendita ed il possesso di spray, tipo quelli al peperoncino.

I botti e i fuochi d’artificio, come detto, sono off limits nelle aree di Piazza Plebiscito e del Lungomare di Via Caracciolo.

Insomma con l’adozione di questi provvedimenti ci auguriamo vivamente che il 1 gennaio, come purtroppo accade ogni anno, non dovremo leggere un nuovo bollettino di guerra sui feriti o anche peggio per i botti di Capodanno a Napoli.

