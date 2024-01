Dieta: rimettersi in forma dopo le feste

Loading...

Dieta dopo le festività natalizie: gli alimenti detox

La dieta detox che si basa sul consumo di fibre e liquidi e riduce al minimo il consumo di proteine e grassi, a detta degli esperti è tra le più indicate per recuperare la forma dopo le abbuffate natalizie. In particolare non si può prescindere da frutta verdura pesce e carne. I carciofi e la barbabietola rossa sono ortaggi disintossicanti. Finocchi, carote e cetrioli ottimi spuntini spezza fame. Riguardo alle modalità di cottura sarebbe preferibile consumare le verdure crude o al massimo cotte al vapore.

I carboidrati raffinati possono sostituirsi con verdura e frutta. In particolare quelli raffinati possono sostituirsi con quelli integrali.

Al posto dei dolci natalizi a fine pasto possiamo scegliere dello yogurt per renderlo a cui aggiungere del caffè per gli amanti di questa bevanda.

Tisane e frullati andranno a completare il nostro programma dietetico dopo le feste. Per il recupero del peso forma dopo le feste è suggeribile l’utilizzo delle spezie, in particolare curcuma pepe e peperoncino che sono in grado di riattivare il metabolismo. Lo zenzero è utile perché drena la quantità di zuccheri evitando i picchi glicemici.

Da evitarsi le bevande zuccherate e alcoliche, beviamo invece almeno 2 litri di acqua al giorno

Per perdere i chili accumulati nel corso delle festività non dimentichiamo l’attività fisica. E’ sufficiente una semplice passeggiata all’aria aperta.

