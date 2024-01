Napoli-Salernitana: dove puoi guardarla in diretta streaming

Loading...

Napoli Salernitana si gioca oggi 13 gennaio alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona ex San Paolo è sempre bene ricordarlo. La gara è valida per la 20a giornata di Serie A. Il cambio allenatore, Mazzarri al posto di Garcia, non ha portato i risultati sperati in casa degli azzurri. I campioni d’Italia sono noni con appena 28 punti. Gli azzurri dovranno anche fare a meno di Osimhen impegnato con la sua Nigeria nella Coppa d’Africa. La Salernitana di Pippo Inzaghi che ha sostituito Sousa in panchina non se la passa di certo meglio: ultima in classifica con 12 punti. I salernitani sono reduci da due sconfitte consecutive con la Juve: 6-1 negli ottavi di Coppa Italia e 2-1 in campionato.

Napoli-Salernitana: info diretta streaming

Napoli-Salernitana è trasmessa in esclusiva, a beneficio degli abbonati, in diretta streaming su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta televisiva in particolare la si può vedere su Zona DAZN (canale 214 Sky). In streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile guardare Roma-Napoli accedendo a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Salernitana: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione: Contini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Lindstrom, Demme, Zerbin, Raspadori.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Sambia, Martegani, Legowski; Candreva, Tchaouna; Simy. Allenatore: F. Inzaghi.

A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Lovato, Pierozzi, Botheim, Ikwuemesi, Stewart.

