Uccide gatto: condanna penale e risarcimento

Giovedì ilha riconosciuto 100 euro di risarcimento danni a un gatto in un caso di crudeltà verso un animale. Una decisione simbolica, la prima in Francia.

Si tratta di una compensazione simbolica ma senza precedenti. Giovedì 11 gennaio 2024, il tribunale penale di Lille ha riconosciuto il danno agli animali in un caso di crudeltà nei confronti di un gatto. I proprietari di Lanna, di 1 anno, hanno ammesso che il padre aveva picchiato a morte il suo gatto con una stecca di legno. Questa è la prima volta in Francia. Il Tribunale penale di Lille ha riconosciuto il danno diretto subito da un animale e ha chiesto il risarcimento dei danni a beneficio del gatto. La decisione è stata emessa giovedì 11 gennaio 2024 in un caso di crudeltà e violenza con conseguente morte.

Il 14 luglio 2023, Lanna, una gatta di appena un anno, morì dopo numerosi pugni e colpi di doghe di legno alla testa. Il proprietario ha ammesso i fatti. È stato condannato a 8 mesi di reclusione con sospensione della pena, all’interdizione definitiva dalla detenzione di animali da compagnia e alla condanna a risarcire alle parti civili i danni materiali, morali e quindi animali. Una vittoria simbolica per una cifra modica di 100 euro di risarcimento, quella che l’avvocato Graziella Dode ha annunciato sui suoi social. Rappresentante della LPA-NF (Lega per la Protezione degli Animali del Nord della Francia) che ha intrapreso una causa civile, si compiace del tentativo di riparazione per le crudeltà subite.

Il caso risale all’estate del 2023. Una donna di Lille, allertata dagli ululati di un cane, ha frugato nella spazzatura dei suoi vicini. Lì trovò il cadavere mutilato di un gatto di circa un anno. I proprietari hanno un “bambino autistico il cui comportamento nei confronti del loro gatto, Lanna, non era appropriato. Un giorno, l’animale lo ha graffiato e il suo compagno ha perso la pazienza. Ha colpito a morte l’animale , ha spiegato l’avvocato specializzato in diritto degli animali ai media francesi. Per Jacques-Charles Fombonne, presidente della Société Protecrice des Animaux (SPA), questa compensazione ha due facce. Anche lui dottore in diritto animale, giustifica la sua reazione contrastante con il suo duplice punto di vista. Da un lato difende la lotta per i diritti degli animali. D’altro canto ci ricorda i limiti dei nostri compagni a quattro zampe. Lo status dei gatti è infatti disciplinato dal Codice Civile, essi sono soggetti al regime giuridico dei mobili. Non hanno la capacità giuridica di esercizio che regola il loro diritto di accettare un acquisto o una donazione. Al contrario, se i proprietari ricevono il risarcimento, ciò rientra nel quadro giuridico. Come presidente della SPA mi rende felice perché significa che stiamo pensando allo status dell’animale. Come avvocato sono scettico, non capisco su quale base giuridica si possa basare. Jacques-Charles Fombonne, presidente della SPA ha dichiarato: “La storia di Lanna, ci rende consapevoli delle sfide che comporta. Spera in un “piccolo sprazzo di luce e di interesse mediatico per la causa animale” ma resta “ scettico sugli argomenti che i magistrati potranno utilizzare per redigere la sentenza ” .”

Purtroppo in Italia non è previsto dall’Ordinamento, ma nei casi in cui alla crudeltà verso chi non è in grado di difendersi si aggiunge la palese insussistenza degli argomenti difensivi sarebbe opportuno decuplicare le sanzioni per la rieducazione del trasgressore, in base al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Come dovrebbe esser noto, l’art. 544 bis cod. pen. sanziona la condotta di chi, “per crudeltà o senza necessità” provochi la morte di un animale.

