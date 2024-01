Schiaffeggia il pilota perché annuncia un ritardo del volo (Video)

By News24Web

Ildi una nota, il 15 gennaio 2024, è stato aggredito da unmentre stava informando i passeggeri del suo volo che la partenza prevista sarebbe stata ritardata di diverse ore.

Nel video girato da un passeggero dell’aereo si vede un uomo che aggredisce con rabbia il pilota e lo schiaffeggia mentre fa lo spiacevole annuncio. Un assistente di volo, come si vede nel video, ha cercato di impedire all’uomo di raggiungere il pilota. “Quello che hai fatto è sbagliato. Non puoi farlo” gli urla, proprio mentre un altro passeggero si era frapposto per calmare gli animi, mentre il resto dei passeggeri rimaneva ai loro posti.

A seguito dell’accaduto la compagnia aerea ha sporto formale denuncia nei confronti del passeggero, il quale è stato poi arrestato dalla Polizia. La compagnia aerea ha inoltre formato un comitato per condurre un’indagine interna e si sta valutando la possibilità di includere il passeggero accusato nella “no-fly list”.

L’aereo che avrebbe dovuto volare da Delhi a Goa, è rimasto bloccato in aeroporto per 13 ore a causa della fitta nebbia e delle basse temperature nel nord dell’India. Domenica un totale di 100 voli sono stati ritardati a causa del maltempo. In appendice alla notizia il link relativo al video che mostra quanto vi abbiamo raccontato.

