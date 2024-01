Cosa succede quando una mosca si posa sul nostro cibo? (Video)

Loading...

Unsvela cosa fanno le mosche quando “invadono” il nostro cibo. Il video che circola attualmente sui social media rivela che quando le, non iniziano subito a mangiarlo. “Le mosche non possono masticare come gli esseri umani, quindi sputano un tipo speciale di saliva direttamente sul pasto”, spiega il video. “Questa saliva contiene enzimi digestivi che scompongono il cibo in un liquido.” Quindi la mosca può succhiarlo “come un frullato”. “Ecco come consumano il tuo cibo”, osserva il video.

Centinaia di utenti dei social media sono rimasti disgustati dalla rivelazione. “Oh, perché l’ho visto?” si chiese uno di loro. Un altro ha aggiunto: “Ricordate ragazzi, le mosche stanno sulla cacca tutto il giorno. E li gettano sul cibo e anche le particelle dei loro piedi sono feci. Motivi per cui non mangio il mio cibo, visto che sopra vi è stata trovata una mosca…”.”Sono sorpreso che molte persone non sappiano che è così che mangiano le mosche”, ha detto un altro.

Secondo il New York Post, il dottor Cameron Webb ha scritto un articolo per l’Università di Sydney confermando che questo è esattamente il modo in cui mangiano le mosche. “Le mosche che atterrano fuori dalla vista e restano in giro per alcuni minuti, vomitando e facendo la cacca sul cibo o sull’area di preparazione del cibo, sono più che una preoccupazione. Più passa il tempo, maggiore è la possibilità che i microrganismi patogeni, lasciati dalle mosche, crescano e si moltiplichino nel nostro cibo. È allora che i rischi per la salute aumentano”, ha scritto. Ha anche osservato che il pericolo è maggiore lontano dalla città a causa della quantità di mosche e della possibilità che entrino in contatto con un animale morto o con rifiuti animali.

Pertanto è necessario osservare alcune precauzioni quando cuciniamo: ovvero dobbiamo premurarci che il cibo sia coperto durante la preparazione, la cottura e il servizio all’aperto. In margine all’articolo il link del video su cosa fa una mosca quando si posa sul cibo:

