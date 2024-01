Napoli-Inter, supercoppa italiana: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Napoli–Inter: ci siamo, il gran giorno è arrivato. Oggi 22 gennaio 2023 alle ore 20 si gioca all’Al Awwal Park Stadium di Riad (Arabia Saudita) la finale della Supercoppa italiana. Gli azzurri di Mazzarri in semifinale hanno battto la Fiorentina per 3 a 0, con lo stesso identico risultato i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono sbarazzati della Lazio. Se dovesse vincere il Napoli si tratterebbe del terzo trionfo, l’Inter invece dovesse avere ragione dei partenopei si porterebbe a casa questa coppa per l’ottava volta. Oltre a ciò, con la vittoria Simone Inzaghi assurgerebbe ad allenatore più titolato di questa competizione sportiva scavalcando Fabio Capello e Marcello Lippi. Inoltre vincerebbe il trofeo per il terzo anno consecutivo dopo i trionfi del 2022 contro la Juve (2-1 dopo i tempi supplementari) e del 2023 contro il Milan (3-0).

Napoli-Inter: dove vederla in streaming

Napoli-Inter la si può vedere in esclusiva in diretta tv in chiaro su Canale 5 oltre che in streaming su Mediaset Infinity.

Napoli-Inter: probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

