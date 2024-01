Una Tesla rileva “fantasmi” in un cimitero – Il video

Loading...

Loading...

Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia”. Ne è l’esempio provato la notizia di cui ci accingiamo a darvi conto.

L’uomo contemporaneo crede solo a quel che vede. Tuttavia come scriveva William Shakespeare “

Un filmato inquietante pubblicato in rete mostra quelli che sembrano essere diversi fantasmi rilevati da una Tesla parcheggiata all’interno di un cimitero. Secondo quanto riferito, l’inquietante video è stato girato in un cimitero nella comunità di Burrillville, nel Rhode Island, dove si trova la famigerata casa dell’Evocazione.

Nel video, un gruppo di amici ferma la loro Tesla su una strada all’interno del cimitero e il veicolo improvvisamente percepisce ciò che percepisce essere una persona, cosa che mostra sullo schermo dell’auto. Successivamente sul sistema GPS viene visualizzata una seconda figura e le due “persone” sembrano vagare per diversi secondi vicino all’auto. La fascinazione del gruppo per ciò che sta accadendo si trasforma rapidamente in terrore quando i presunti fantasmi si moltiplicano improvvisamente. I passeggeri sono comprensibilmente a disagio per ciò che vedono e uno di loro si meraviglia che “ci siano così tante persone che appaiono sullo schermo”. Un individuo che era in macchina in quel momento e afferma di essere un ingegnere Tesla insiste che “questo non è un uovo di Pasqua aggiunto da Elon perché l’ho provato molte volte” e spiega che “non si tratta solo di lapidi, ma anche se lo fosse verrebbero visualizzati come oggetti fissi.”

Gli scettici, ovviamente, sosterranno che le “apparizioni” sono una sorta di problema tecnico nel software di Tesla, anche se è difficile capire perché rileverebbe le persone che vagano per un cimitero.

In margine all’articolo il link del video:

Loading...