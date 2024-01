Il passeggero apre la porta d’emergenza del suo aereo e cammina sull’ala – Il video

Loading...

Un passeggero all’aeroporto internazionale di Città del Messico (MEX) ha adottato un approccio non convenzionale per esprimere insoddisfazione per il lungo ritardo aprendo un’uscita di emergenza e camminando sull’ala di un aereo AeroMexico. L’incidente è avvenuto il 25 gennaio durante un ritardo di quattro ore e 56 minuti del volo AM672 per Città del Guatemala (GUA), operato dal Boeing 737-800 reg. XA-AMB.

Questo gesto è ovviamente proibito e riprovevole, ma l’uomo ha comunque ricevuto il pieno appoggio degli altri passeggeri. Almeno 77 di loro, frustrati dalla mancanza di ventilazione e acqua durante l’attesa, hanno firmato una dichiarazione in cui affermano che “ha agito per proteggere tutti e con il sostegno di tutti”. Hanno anche scritto che “il ritardo e la mancanza di aria hanno creato condizioni che hanno messo in pericolo la salute dei passeggeri”. Ancor di più, “ci ha salvato la vita”, hanno infine dichiarato. La compagnia aerea ha confermato il disordine e ha sottolineato che il passeggero si è consegnato alle autorità, in conformità con le norme di sicurezza internazionali.

In margine all’articolo il video:

