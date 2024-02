Elefante carica i turisti per colpa di un selfie (Video)

Loading...

E’ accaduto nel. Un video scioccante mostra il momento in cui un elefante insegue i turisti quasi calpestandone uno a morte.

Momento terrificante il 2 febbraio 2024 quando un elefante ha caricato inseguendoli una coppia di turisti quasi calpestandone uno che era nel frattempo caduto, lungo una strada all’interno del Parco Nazionale di Bandipur, nella Riserva della Tigre vicino a Muthunga, nel distretto di Chamarajanagar, nel Karnataka nel sud dell’India. I due uomini hanno lasciato l’auto per scattare selfie con l’elefante dietro di loro mentre passeggiava lungo il Parco Nazionale di Bandipur in Karnataka. Tuttavia, mentre si avvicinavano, l’elefante improvvisamente si è imbizzarrito precipitandosi verso di loro. Fortunatamente entrambi gli uomini sono riusciti a mettersi in salvo e non hanno riportato ferite anche se uno di loro, dopo essere inciampato è caduto davanti al mammifero proboscidato, ricevendo solo dei calci. In margine all’articolo il video di quanto è accaduto:

