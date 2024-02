Piovono vermi sulle teste dei passeggeri: panico in volo

Loading...

Loading...

Siete in aereo e stae pensando ala vostra destinazione o semplicemente vi state rilassando quando all’improvviso vi cadono dei vermi in testa. Cosa fareste in preda al panico?

Martedì, i passeggeri del volo Delta DL133 diretti da Amsterdam Schiphol a Detroit hanno vissuto il. L’equipaggio dell’aereo DL133 partito il 13 febbraio 2024 alle 10:30 CET a meno di un’ora dall’inizio del volo, mentre era in rotta a 33.000 piedi, sullo spazio aereo inglese, ha deciso di fare dietrofront.

Il motivo? Una valigia contenente pesce marcio era nella cappelliera dell’Airbus A330-300. Mentre era in volo, sui passeggeri sono iniziati a cadere dei vermi, provenienti dal prefato contenitore dei bagagli a mano.

“Ci scusiamo con i clienti del volo 133 AMS-DTW poiché il loro viaggio è stato interrotto a causa di un bagaglio a mano imballato in modo improprio”, ha detto la compagnia aerea a Sky News. “Io e la mia famiglia eravamo seduti nella fila subito dopo il sedile dove erano i vermi. I passeggeri seduti vicino ai bagagli con i vermi sono stati spostati su altri posti. Un altro utente di social media ha scritto che i passeggeri hanno dovuto aspettare un giorno in più per imbarcarsi su un nuovo volo di un’altra compagnia aerea per raggiungere la loro destinazione. Dopo l’incidente, l’aereo è stato messo a terra per una disinfezione speciale.

Loading...