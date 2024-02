Milioni di sardine sulla spiaggia (Video)

Loading...

I residenti di Ginatilan, una municipalità di quinta classe delle, situata nella Provincia di Cebu, nella Regione del Visayas Centrale, si sono riversati sulla spiaggia a Sitio Guilungsuran, Barangay Poblacion il 13 febbraio 2024 mentre milioni di sardine si spiaggiavano sulla riva intorno alle 18:00.

Una testimone, Floramie Dacillo, ha detto all’agenzia di stampa Superbalita Cebu che questo fenomeno è avvenuto in quattro giorni di seguito. Il primo spiaggiamento è avvenuto l’11 febbraio. I residenti si aspettano che accada di nuovo questa sera, 15 febbraio 2024. Il cosiddetto spiaggiamento dei pesci sulle coste è determinato da improvvisi sbalzi della temperatura del mare e della direzione delle onde e dalla mancanza di plancton di cui nutrirsi. Stamattina piccole sardine si sono riversate nella provincia di Tinoto Sarangani. Buon pro per i pescatori della zona. Ogni persona in quella zona ha portato dai 20 ai 30 chili di sardine e altri tipi di pesce. In margine all’articolo il video:

