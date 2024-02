Classifica Serie A 25a giornata: Inter sempre più al comando, colpo Monza contro il Milan

Loading...

Loading...

La classifica aggiornata di Serie A alla 25esima giornata.

I nerazzurri vincendo agevolmente per 4 a 0 contro la Salernitana, macinano altri punti e distanziano ancora di più la Juventus che a Verona non va oltre il pari per 2 a 2. Al momento non ha giovato il cambio di allenatore per i campani. I rossoneri sconfitti per 4 a 2 dal Monza frenano la corsa alla Juve per il secondo posto. Piena crisi per il Napoli che riacciuffa solo in extremis il pareggio col Genoa in casa davanti ai propri tifosi. Il tecnico Mazzarri potrebbe essere sostituito a breve. Di seguito la classifica aggiornata della 25a giornata di Serie A.

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (25)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Roma 41 (25)

Fiorentina 38 (25)

Lazio 37 (24)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (24)

Monza 33 (25)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)

Loading...