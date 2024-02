Napoli-Barcellona ore 21: dove puoi vederla in streaming anche gratis

Loading...

Napoli-Barcellona: dove puoi vederla in streaming gratis

Ore 21, stasera 21 febbraio 2024 ci attende un appuntamento che tutti gli amanti del bel calcio per nessuna ragione al mondo possono perdersi: si gioca Napoli partita valida per l’andata degli ottavi di. Vigilia piuttosto movimentata in casa Napoli: gli azzurri in questa stagione sono al terzo cambio dell’allenatore. Da lunedì il nuovo allenatore del Napoli è Francesco Calzona, nonché tecnico della nazionale slovacca. Sarà lui a guidare gli azzurri fino al termine della stagione. Il suo certo non sarà un compito facile. Gli azzurri zavorrati al nono posto in campionato benché siano i campioni d’Italia in carica, cercano riscatto in Coppa. Ma l’impresa si presenta ardua. Ilnei precedenti incontri non ha mai perso contro i partenopei. Certo i blaugrana non stanno attraversando un buon momento di forma, ma a chi pesca questo argomento per trarne motivo di ottimismo è agevole replicare che il Napoli è messo molto peggio e già la gara sarebbe difficile se gli azzurri fossero nelle migliori condizioni. A dirla tutta il Barcellona sarebbe stato un osso duro anche per il Napoli di Spalletti della scorsa stagione.

Napoli-Barcellona la si può vedere in streaming gratis abbonandosi su Amazon Prime. I primi 30 giorni sono gratuti per i nuovi iscritti. Trascorsi questi 30 giorni possiamo rinnovare l’iscrizione e quindi continuare a vedere le proposte Prime Video, compreso lo streaming gratis di alcune partire di Champions al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Altrimenti possiamo cancellare la sottoscrizione, senza che ciò comporti alcuna spesa aggiuntiva. L’applicazione può scaricarsi gratuitamente su pc, smartphone e tablet.

Napoli-Barcellona: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri.

