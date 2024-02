Benevento-Sorrento: dove puoi guardarla in streaming

Loading...

BENEVENTO SORRENTO INFO STREAMING – Alle 20:45 di oggi lunedì 26 febbraio 2024 è in programma allo stadio “Ciro Vigorito” la partita Benevento–Sorrento. La gara è valida per la 28esima giornata di Serie C. Si tratta di una sorta di scontro diretto per la zona play-off. La squadra di Auteri è quarta in classifica a pari punti con l’Avellino. In effetti l’arrivo di Auteri ha dato una scossa ai beneventani permettendo alla squadra di esprimere il suo potenziale. In caso di vittoria i giallorossi salirebbero a quota 51 e così supererebbero il Picerno che non è andato oltre il pari contro il Messina. I sanniti con la vittoria sul campo del Picerno, in concomitanza con la sconfitta della Juve Stabia a Catania, si portano a -7 dalla vetta a 11 giornate dalla fine della stagione regolare. Le statistiche dicono che con l’arrivo di Auteri il Benevento è imbattuto. Questo il ruolino di marcia nelle ultime 8 gare: 5 vittorie e 3 pareggi.

La squadra di Maiuri, invece, è ottava in classifica in piena zona playoff. D’altro canto i costieri non sono da sottovalutare: contro Avellino, Juve Stabia e Taranto hanno incamerato punti. Da dicembre ad oggi hanno perso solo col Picerno. Sempre rimanendo in tema di statistiche vi è da dire che i Costieri hanno vinto l’ultima volta al Vigorito nel 2006. Il Sorrento è nono in classifica nel girone C di Serie C. Sono reduci dalla vittoria col Francavilla e grazie ai buoni risultati conseguiti da novembre in poi possono ambire ai play-off. All’andata si sono imposti i sanniti.

Volendo quindi tirare le somme e azzardare un pronostico, possiamo dire che il Benevento è favorito per la vittoria ma vi sono non pochi margini di incertezza perché il Sorrento è un avversario tosto.

Benevento Sorrento, dove puoi vederla in tv o in diretta streaming gratis

Dove si può vedere Sorrento-Benevento? La gara viene trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. Gli abbonati possono seguirla in streaming anche su smartphone e tablet attraverso le app di streaming di Sky Go e Now Tv. Non è quindi possibile seguire in diretta gratis la partita. In particolare sull’emittente Sky la diretta tv di Benevento-Sorrento la si può seguire su Sky Sport [Canale 254], a beneficio di tutti i clienti che possiedono un abbonamento Sky. Benevento-Sorrento, può seguirsi in live streaming anche su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare il match su ogni dispositivo quali smartphone, tablet e PC abilitati. Il servizio Sky Go rientra nell’abbonamento pertanto non prevede costi aggiuntivi. Benevento-Sorrento è altresi visibile in live Streaming su NOW. Si tratta del servizio streaming di Sky. Per guardare la gara è necessaria una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Probabili formazioni Benevento-Sorrento



Benevento

(3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Nardi, Masciangelo; Ciano, Lanini, Starita. Allenatore: Autieri.

Sorrento

(4-3-3): del Sorbo; Vitiello, Fusco, Blondett, Loreto; Vitale, De Francesco, Cuccurullo; Badje, Ravasio, Kolaj. Allenatore: Maiuri.

