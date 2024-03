Napoli-Juve 20:45: guardarla in diretta streaming? Sì ecco dove

Loading...

Napoli–Juve si gioca oggi 3 marzo 2024 alle ore 20:45. Dove vedere la partita in diretta streaming e in tv? Se avrete la bontà di proseguire nella lettura dell’articolo non vi verrà lesinata alcuna informazione.

La gara è valida per la 27esima giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in extremis contro il Frosinone. La squadra di Allegri è decimata da assenze e defezioni varie per cui, come già accaduto in altre occasioni quest’anno, dovrà fare di necessità virtù. Gli azzurri del neo-tecnico Calzona sono invece reduci dal 6 a 1 inflitto al Sassuolo. Siamo a una svolta o quantomeno a una inversione di rotta? E’ ancora davvero troppo presto per dirlo, certo è che si comincia a intravedere qualche trama di gioco, qualche barlume del bel gioco di Spalletti, di cui peraltro Calzona è stato il vice.

Napoli-Juve: dove puoi vederla in streaming gratis no e in diretta tv

Napoli-Juventus è trasmessa in esclusiva, a beneficio degli abbonati, in diretta streaming su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile guardare Roma-Napoli accedendo a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Juve: probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Juventus (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic

