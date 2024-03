Estetica e funzionalità: come coniugare questi due fattori arredando casa?

Loading...

Tutto parte dall’analisi degli spazi domestici

è un compito che richiede attenzione e dedizione, soprattutto quando il nostro obiettivo è il seguente: riuscire a coniugare due fattori importantissimi come l’estetica e la funzionalità degli ambienti. Per completare con successo questa missione, bisogna pesare ogni elemento cercando di bilanciarlo, per evitare quegli squilibri che potrebbero impattare in modo negativo sul risultato finale. Senza dimenticare, però, che il tocco personale è sempre necessario per creare un ambiente unico e in grado di farci sentire a nostro agio.

Tutto nasce da un’attenta programmazione, che a sua volta non può fare a meno di un’analisi approfondita degli spazi domestici. Gli ambienti grandi ovviamente concedono maggiori chance di personalizzazione, e una maggiore libertà d’espressione. Al contrario, le case piccole impongono che ogni step venga calcolato in modo estremamente preciso, soprattutto in ottica funzionalità. Ciò non toglie, comunque, che anche in questo caso la creatività può trovare facilmente il suo posto.

In una casa con una metratura ridotta, ad esempio, è opportuno evitare tutti quegli elementi che potrebbero produrre un ingombro eccessivo. Le abitazioni grandi, però, possono portarci verso gli eccessi e creare un autentico caos di forme, colori e stili. Ecco perché è così importante la seconda regola: saper bilanciare il tutto.

L’importanza del bilanciamento e dell’equilibrio

Il bilanciamento e l’equilibrio stilistico, come detto, sono indispensabili per regalare armonia agli ambienti domestici, creando così un contesto piacevole da vivere e – perché no – da sfoggiare. Assicurare il corretto equilibrio significa concentrarsi su vari elementi, come nel caso della scelta delle porte e del loro sistema di apertura. Ad esempio, sul sito web https://www.garofoli.com/it/ si possono trovare porte per ogni gusto o necessità, come quelle a scomparsa o i modelli con apertura a libro. Lo stesso discorso vale per i materiali, dal legno al laminato, e le finiture.

Conta molto anche la scelta del pavimento, e ovviamente degli arredi che completeranno il “quadro”. Un ruolo determinante lo occupa la luminosità degli ambienti domestici, che può essere aumentata anche grazie agli specchi o alle porte a vetri, oppure realizzando un lucernario. Oltre alla luce, è bene curare anche altri aspetti, come i toni cromatici e la scelta dei colori, sia per gli arredi sia per gli oggetti decorativi. La carta da parati ad esempio viene spesso sottovalutata, ma può rivelarsi preziosa per creare un’atmosfera originale e personale.

La scelta dei materiali e delle finiture

Abbiamo già anticipato questo tema parlando delle porte, ma è chiaro che il discorso sui materiali e sulle finiture riguarda ogni complemento d’arredo in casa. Basti ad esempio pensare all’eleganza e alla bellezza dei letti in legno, come nel caso dei modelli del tutto privi di componenti metalliche, o allo stile della testiera. L’acciaio, invece, è una scelta eccellente per chi desidera creare un ambiente moderno e votato alle logiche del minimal. In secondo luogo, quando si parla di materiali, è d’obbligo toccare anche il tema della sostenibilità, optando ad esempio per i complementi realizzati in legno certificato FSC.

