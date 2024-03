Tacchi alti e agilità: i risultati di uno studio

A sostenerlo è uno studio condotto dall’’Università del Texas ad Austin e pubblicato sulla rivista scientifica “Journal of Applied Physiology”. Secondo Owen N. Beck, docente di kinesiologia, che ha condotto lo studio, “la ricerca presenta la possibilità inaspettata che i tacchi alti possano servire come strumento di allenamento per le persone con problemi di mobilità, o per le donne e gli uomini sani, compresi gli atleti, che desiderano semplicemente muoversi più velocemente e con più facilità”.

Gli autori dello studio che hanno preso in esame otto partecipanti che hanno indossato quotidianamente scarpe con tacchi alti per 14 settimane, hanno notato che “i cambiamenti strutturali si verificano all’interno del corpo, pertanto il metabolismo locomotore dell’utente può cambiare a secondo della tipologia di calzatura che indossa”

Questa recente ricerca condotta dall’Università del Texas ad Austin, pubblicata sulla rivista scientifica “Journal of Applied Physiology”, ha quindi evidenziato che le persone che calzano i tacchi alti possono influenzare l’agilità.

Metodologia dello studio

In particolare i ricercatori hanno condotto uno studio dettagliato sulla biomeccanica delle persone che indossavano tacchi alti rispetto a coloro che optavano per calzature più basse. Gli scienziati dell’Università del Texas ad Austin hanno esaminato movimenti, equilibrio e risposte muscolari durante attività che richiedevano agilità.

I risultati dello studio hanno rivelato una connessione tra l’altezza del tacco e l’agilità. Sebbene calzare tacchi alti possa influire negativamente su alcune componenti dell’agilità, come la stabilità, altri aspetti potrebbero sorprendentemente migliorare.

L’altezza del tacco ha dimostrato di modificare la contrazione muscolare e la postura, il che potrebbe influenzare sia positivamente che negativamente l’abilità di eseguire movimenti con agilità. La ricerca ha evidenziato l’importanza di considerare la complessità della risposta biomeccanica che si ha con le calzature con tacco.

Raccomandazioni per la scelta delle scarpe:

Consapevolezza dell’attività: considerare l’attività che si sta per svolgere quando si scelgono i tacchi alti. Per esempio, attività che richiedono rapida agilità potrebbero richiedere calzature più basse. Alternare le calzature: variare l’altezza del tacco può aiutare a ridurre la pressione costante su determinate zone del corpo, promuovendo una maggiore versatilità nei movimenti. Esercizi di allenamento specifici: integrare esercizi di allenamento mirati per migliorare la forza e la stabilità, specialmente quando si calzano tacchi alti regolarmente.

La ricerca dell’Università del Texas ad Austin pubblicata sul “Journal of Applied Physiology” offre un’interessante prospettiva sulla relazione tra tacchi alti e agilità. La scelta delle calzature dovrebbe essere basata non solo sullo stile, ma anche sull’adeguatezza alle attività quotidiane. Mentre l’estetica delle calzature con tacco può essere affascinante, comprendere l’impatto biomeccanico è fondamentale per mantenere un sano equilibrio tra moda e salute.