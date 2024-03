Barcellona-Napoli: dove puoi seguirla in diretta streaming gratis

Loading...

Barcellona–Napoli si gioca oggi 12 marzo 2024 alle ore. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove guardare questa partita in diretta tv e in streaming in modo da non perdere nemmeno un momento di questa entusiasmante sfida.

Il Napoli di Calzona, terzo allenatore di questa disgraziata stagione, reduce dal pareggio col Torino, è settimo in campionato. Inutile dire che questa stagione si è rivelata molto al di sotto delle aspettative. I campioni d’Italia non hanno difeso come ci si aspettava lo scudetto che portano cucito sul petto.

D’altronde anche il Barcellona non è nel suo momento migliore e non solo considerando la fitta liesta di infortunati. L’ambiente è destabilizzato. Xavi, l’allenatore in carica, ha fatto già sapere chea fie stagine andrà via. I blaugrana anche in campionato stanno offrendo un cammino altalenante.

Insomma in queste partite il pronostico riamne sempre incerto.

Barcellona-Napoli dove Guardarla in tv



La partita tra Barcellona e Napoli sarà trasmessa su diverse reti televisive in diverse regioni del mondo. Ecco alcune delle reti che trasmetteranno l’incontro:

Italia: In Italia, la partita sarà trasmessa inchiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno (201), Sky Spor 4K (213), Sky Sport (252), Infinity+.

Spagna: Per i tifosi spagnoli, le opzioni includono canali come Movistar+ e LaLiga TV.

Dove Guardare Barcellona-Napoli: Streaming Online Gratis

Barcellona-Napoli è disponibile anche in streaming online su SportMediaset, Mediaset Infinity, Sky GO, NOW.

In generale queste sono le opzioni per guardare in streaming legale le partite di calcio in Italia previo abbonamneti alle emittenti televisive che le trasmettono.

Sky Go (Italia): Se sei abbonato a Sky Sport in Italia, puoi utilizzare Sky Go per lo streaming in diretta della partita sul tuo dispositivo preferito. DAZN (Italia, Spagna, e altri paesi): DAZN è una piattaforma di streaming sportivo che potrebbe trasmettere la partita in diversi paesi, inclusi Italia e Spagna. ESPN+ (Alcuni paesi): Per gli spettatori negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi, ESPN+ potrebbe offrire la copertura in streaming dell’incontro. Paramount+ (Alcuni paesi): In alcune regioni, Paramount+ potrebbe essere un’opzione per lo streaming della partita.

Probabili formazioni Barcellona-Napoli

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez; Cancelo, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

