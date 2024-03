Spugne da cucina: ricettacolo di batteri dannosi

Secondo un recente studio condotto in Germania, le spugne da cucina possono essere un serbatoio di microbi più grande di quanto ci si aspetti, rivelandosi una fonte inattesa di potenziali minacce per la salute domestica.

Gli esperti hanno esaminato ilutilizzate e hanno scoperto una vasta gamma di batteri, tra cui alcuni correlati a gravi infezioni umane come lae la. In particolare, è emerso che un centimetro cubo di spugna può ospitare fino a 5,4 x 10 alla decima potenza di batteri, un numero sorprendentemente alto.

Tra i vari tipi di batteri individuati, molti appartengono al cosiddetto gruppo di rischio 2, il che indica il loro potenziale patogeno. Questo include il Moraxella osloensis, noto per causare infezioni in individui immunodepressi e per contribuire a odori sgradevoli nei panni e nelle spugne umide. Altri batteri identificati includono gli Acinetobacter johnsonii, Chryseobacterium hominis, Acinetobacter pittii, e Acinetobacter ursingii.

Curiosamente, la densità di microbi trovati nelle spugne da cucina è risultata essere simile a quella riscontrata nei water, evidenziando una fonte di contaminazione che potrebbe essere trascurata. Sorprendentemente, lavare le spugne regolarmente non sembra risolvere il problema; al contrario, può addirittura peggiorare la situazione. Le spugne igienizzate con acqua bollente o nel microonde sono risultate contenere una maggiore presenza di batteri dannosi, probabilmente a causa della loro maggiore resistenza e della capacità di ricolonizzare l’ambiente.

Davanti a tali risultati, gli esperti raccomandano una revisione delle pratiche di igiene nella cucina domestica. Cambiare le spugne regolarmente, preferibilmente ogni settimana, potrebbe essere una misura efficace per ridurre il rischio di contaminazione microbiologica. Gli esperti suggeriscono di prestare particolare attenzione a questo aspetto della pulizia domestica per garantire un ambiente più sicuro e salutare per tutta la famiglia.