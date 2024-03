Giappone, gatto contaminato da sostanze chimiche: scatta l’allarme pubblico

Un gatto randagio contaminato da sostanze chimiche ha scatenato il panico in una città giapponese, mentre le autorità locali lanciano un allarme per la sicurezza pubblica. L’incidente è avvenuto quando l’animale è caduto in una vasca contenente una sostanza pericolosa all’interno di un impianto di zincatura dei metalli.

Il, considerato un potenziale pericolo per il pubblico, è stato segnalato vagare nei locali dell’impianto prima di precipitare nella vasca contenente una sostanza altamente tossica. Le autorità hanno prontamente avvisato il pubblico di non avvicinarsi all’animale, sospettando che potesse essere contaminato da Cromo VI, un potente prodotto chimico noto per essere cancerogeno.

L’allerta è stata innescata all’inizio della settimana, quando un lavoratore ha scoperto tracce di impronte dalla vasca contenente il Cromo VI. La pronta reazione degli operai ha portato all’avviso immediato delle forze dell’ordine, dell’amministrazione comunale e dei residenti. I video di sorveglianza hanno ripreso l’animale mentre fuggiva incolume dalla fabbrica, ma da allora non è stato più avvistato.

Gli esperti sottolineano il potenziale rischio per la salute pubblica derivante dall’esposizione al Cromo VI. Questa sostanza chimica è nota per causare il cancro e gravi irritazioni cutanee, quindi il gatto contaminato potrebbe costituire un serio pericolo per la salute dei cittadini.