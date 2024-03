Pregabalin: l’antidolorifico sotto accusa per oltre 3.000 morti nel Regno Unito?

Loading...

Pregabalin è un farmaco autorizzato in Europa dal 2004 e commercializzato in Italia nel 2005. È impiegato per il trattamento dell’epilessia, del dolore neuropatico e del disturbo d’ansia negli adulti. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times, l’uso di questo farmaco potrebbe essere collegato a oltre 3.000 morti nel Regno Unito negli ultimi anni. Nel nostro Paese, è disponibile con prescrizione medica, sia come generico che sotto vari marchi commerciali.

Il British National Health Service (NHS) ha rivelato che il pregabalin è stato prescritto a più di otto milioni di persone tra il 2021 e il 2022. Un’indagine del Times ha stimato che solo nel 2022 ci siano stati potenzialmente 779 decessi, rispetto ai soli nove decessi registrati nel decennio precedente.

Il Pregabalin è disponibile sul mercato in varie forme, tra cui capsule, compresse e soluzione orale, e le dosi devono essere adattate individualmente sotto supervisione medica. Tuttavia, l’uso diffuso di questo farmaco spesso non rispetta le raccomandazioni mediche.

Questo farmaco, appartenente alla famiglia dei gabapentinoidi, è incluso nella scala analgesica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il trattamento del dolore. Tuttavia, il suo utilizzo è oggetto di controversie a causa dei suoi potenziali effetti collaterali, tra cui la dipendenza. Uno studio britannico ha rilevato che più del 90% dei decessi associati al pregabalin tra il 2004 e il 2020 presentava la presenza di altri oppioidi nel sistema.

Gli esperti sottolineano che la maggior parte dei decessi legati al pregabalin sembra essere causata dalla sua combinazione con altri oppioidi, spesso utilizzati per trattare il dolore. Gli effetti collaterali più comuni del pregabalin includono cambiamenti di umore, sonnolenza, vertigini, gonfiore delle estremità, disfunzione erettile.

