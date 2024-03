Scoperto in Australia il coleottero più peloso al mondo: Ekcastra albopilosa

By News24Web

Un entomologo che si trovava in campeggio nel Queensland, in Australia, ha fatto una scoperta sorprendente che potrebbe rivoluzionare il mondo degli insetti.

Secondo quanto riportato da Newscientist, James Tweed dell’Università del Queensland ha individuato un esemplare straordinario nel 2021 presso il Binna Burra Lodge. Tweed ha identificato la creatura come uno scarabeo, recentemente classificato come Ekcastra albopilosa, che si distingue per la sua straordinaria peluria. Tweed ha notato l’, lungo circa 10 millimetri, mentre era immerso nella natura circostante, apparentemente mimetizzato tra i detriti vegetali. Tuttavia, una visione più ravvicinata ha rivelato la vera natura dell’intruso:

Ekcastra albopilosa, tradotto come “dal campo, bianco e peloso”, è stato designato come un nuovo genere e specie, segnando un’importante scoperta nel mondo dell’entomologia. Tweed ha sottolineato l’unicità di questa creatura, affermando che, sebbene molti insetti possano essere considerati teneri e soffici, Ekcastra albopilosa si distingue per la straordinaria lunghezza e densità dei suoi peli, caratteristica rara nel regno animale.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha evidenziato l’importanza di questa scoperta, sottolineando l’eccezionalità di un insetto così irsuto. Questa nuova specie potrebbe non solo fornire preziose informazioni sulla biodiversità australiana, ma anche suscitare un profondo interesse nel campo della zoologia e dell’evoluzione animale.

