Cocaina rosa: Il mito del lusso e i pericoli nascosti

La “cocaina rosa” ha acquisito fama come la droga dei ricchi e degli amanti della moda, ma dietro il suo apparente lusso si cela una realtà sconcertante. Contrariamente alla sua denominazione, la cocaina rosa non è né esclusiva né esattamente cocaina di alta qualità. Conosciuta anche come “tusi” o “tucibi”, questa sostanza venduta in Europa al prezzo di circa 120 euro al grammo non è altro che una miscela di droghe più economiche come la ketamina e l’ecstasy.

La sua tonalità rosa e il profumo di fragola contribuiscono alla sua aura di esclusività, ma analisi condotte tra il 2019 e il 2022 da Energy Control, un’organizzazione impegnata per il consumo sicuro di droghe, hanno rivelato una realtà sconcertante. Su 150 campioni di cocaina rosa analizzati, il colore rosa era presente in quasi tutti i campioni, mentre la vera cocaina era rintracciabile solo in due. La maggior parte dei campioni era una combinazione di ketamina, MDMA (ecstasy) e caffeina, a volte anche con aggiunta di acido acetilsalicilico o aspirina.

Berta de la Vega, coordinatrice di Energy Control a Madrid, ha sottolineato l’importanza di smitizzare il mito della cocaina rosa. Nonostante venga promossa come una droga di lusso, è semplicemente un mix economico di farmaci. Il termine “trifasico” si riferisce a questa combinazione di ketamina e stimolanti come l’ecstasy o la velocità, che è facile e conveniente da produrre. Il suo prezzo gonfiato è il risultato di un’illusione di esclusività, alimentata dal suo aspetto e dal suo costo.

L’ignoranza dei consumatori sulle sostanze che assumono è motivo di grande preoccupazione. Molti, come Ignacio, un giovane di 25 anni di Madrid, si trovano a consumare il tusi senza neanche sapere cosa sia esattamente. La campagna “Tusi: I Know What You’re Taking” di Energy Control è stata lanciata per sensibilizzare sui pericoli di consumare droghe senza conoscere la loro composizione esatta.

La confusione tra “tusi” e “2-CB”, un’altra sostanza psicoattiva, è comune. Tuttavia, è importante sottolineare che sono due sostanze completamente diverse. Il 2-CB è una sostanza più complessa e richiede una produzione più sofisticata. Tuttavia, molti spacciatori approfittano di questa confusione per vendere il tusi a prezzi elevati, indipendentemente dalla sua composizione.

Recenti operazioni della polizia spagnola hanno smascherato reti di traffico di cocaina rosa, dimostrando che il problema è più diffuso di quanto si creda. Tuttavia, il pericolo rimane soprattutto per coloro che consumano droghe senza consapevolezza delle loro vere componenti e dei rischi associati.

La cocaina rosa potrebbe sembrare un simbolo di lusso, ma dietro la sua facciata si nascondono rischi e inganni. È essenziale educare e informare per contrastare la diffusione di questa pericolosa tendenza nel mondo delle droghe.

