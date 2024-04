Donna di 40 anni morsa da un serpente mentre nuotava

Loading...

Una donna di 40 anni domenica a mezzogiorno, a pochi passi dalla riva nel mare di Magnesia, una regione costiera della Grecia situata tra la Tessaglia e il Mar Egeo. Durante una nuotata con altri a Sutrali ad Agria Volos, la donna è stata sorpresa da un serpente che l’ha morso a una gamba mentre si trovava in acque poco profonde.

Il morso ha lasciato segni evidenti sul suo corpo, e immediatamente è stata chiamata un’ambulanza dell’EKAB per trasportarla d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Volos, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le autorità stanno indagando se l’evento sia collegato alle inondazioni di settembre o ad altri fattori ambientali. Secondo gli esperti, i serpenti di mare rappresentano una potenziale minaccia per le vacanze estive e le giornate al mare. Questi animali, simili alle anguille, si trovano nelle acque costiere poco profonde e alcune specie possono essere velenose, comportando rischi per chiunque entri in contatto con loro. Sebbene la loro presenza non sia confermata in Italia, questo caso a Sutrali ad Agria Volos sarebbe il primo documentato nell’intera area marina del Mediterraneo.

