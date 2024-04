Tragedia in Nuova Zelanda: anziani agricoltori uccisi da un ariete

Loading...

L’insolita aggressione subita da una coppia di anziani agricoltori in Nuova Zelanda ha avuto esiti fatali, sconvolgendo la comunità locale. Venerdì 19 aprile 2024, il quotidiano neozelandese Stuff ha riportato il drammatico evento che ha coinvolto Alfred Helge Hansen e sua moglie Gaye Carole Hansen.

Il nipote delle vittime, Dean Burrell, un agente di polizia, ha confermato che i coniugi, entrambi agricoltori per hobby in pensione, sono stati vittime di unlegato a un animale. “Sono persone gentili. Con oltre 80 anni sulle spalle, non meritavano questo”, ha dichiarato. “La comunità è sconvolta per quanto accaduto. È un dolore profondo”.

Giovedì mattina, la polizia ha fatto una scoperta agghiacciante nel recinto della loro proprietà a Waitākere, trovando i corpi senza vita della coppia. I Hansen vivevano da otto anni nella loro proprietà lungo Anzac Valley Road, a circa 30 minuti da Auckland, dove allevavano pecore, bovini e polli. La polizia ha individuato i corpi poco dopo le 7:30, confermando la presenza di un ariete nel recinto e le ferite riportate da una terza persona, leggere fortunatamente. Pare che il signor Hansen si stesse occupando dell’alimentazione dell’animale quando è avvenuto l’incidente, mentre la signora Hansen è stata attaccata mentre cercava il marito. Secondo le testimonianze, l’ariete ha sollevato l’uomo da terra, proiettandolo a diversi metri di distanza con una violenza inaspettata.

“Quando il nostro personale è intervenuto, sono stati anch’essi aggrediti dall’ariete”, ha dichiarato una nota ufficiale. Durante l’incidente, l’animale è stato colpito per proteggere gli intervenuti, perdendo la vita sul posto. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire le circostanze di quanto accaduto, e gli esami post mortem saranno eseguiti venerdì.

