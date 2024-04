Napoli-Roma, diretta oggi ore 18: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Si gioca oggi 28 aprile 2024 alle ore 18 Napoli–Roma, partita valida per la 34esima giornata di Serie A. Stagione sciagurata quella del Napoli che se non riuscirà a fare punti nelle restanti gare di campionato, rischia di rimanere fuori dall’Europa. E questo non sarebbe certo il migliore dei modi per onorare lo scudetto vinto la scorsa stagione. Il Napoli reduce dalla sconfitta con l’Empoli per 1 a 0, si trova all’ottavo posto in classifica con 49 punti. i giallorossi in piena corsa per un posto in Europa League sono reduci dalla vittoria contro l’Udinese. La squadra con De Rossi ha trovato una identità di gioco che ha favorito una continuità di risultati.

Napoli-Roma: dove guardarla in diretta tv e in streaming

Napoli-Roma la si può vedere a beneficio degli abbonati, in diretta streaming su Dazn, in particolare su DAZN (canale 214 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile guardare Napoli-Roma accedendo a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Roma-Napoli: streaming legale

Piattaforme Ufficiali dei Club: Molte squadre offrono servizi di streaming ufficiali attraverso i propri siti web. Verifica se sia possibile acquistare un abbonamento per seguire la partita in diretta streaming. Servizi di Streaming Sportivi: Piattaforme di streaming sportive rinomate offrono la possibilità di seguire le partite di calcio in diretta. Alcuni servizi richiedono un abbonamento, ma offrono un’ampia gamma di contenuti sportivi. Applicazioni Mobile Ufficiali: Le squadre o le leghe hanno app ufficiali che consentono di seguire le partite in diretta. Queste app possono essere facilmente scaricate su dispositivi mobili. Servizi di Trasmissione Televisiva Online: Alcuni servizi di trasmissione televisiva online offrono la possibilità di accedere a canali sportivi in diretta. Assicurati di utilizzare piattaforme legali e affidabili.

Indicazioni per uno streaming sicuro e legale:

Evita fonti non ufficiali: Per evitare problemi di sicurezza e violazioni del copyright, è consigliabile utilizzare solo piattaforme ufficiali e legali per lo streaming. No streaming gratis insomma.

Assicurati di avere una connessione Internet stabile per evitare interruzioni durante la partita, il fastidiosissimo buffering. Abbonamenti e Trial: Alcuni servizi offrono periodi di prova gratuiti o tariffe ridotte per i nuovi abbonati. Verifica le offerte disponibili prima di effettuare la tua scelta.

Napoli-Roma: probabili formazioni

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Probabile formazione Roma (4-3-3): Svilar – Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino – Bove, Cristante, Pellegrini – Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi.

