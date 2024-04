Tenere troppo a lungo il cellulare può far deformare il mignolo? Sui social le foto horror di mani deformate

Non c’è evidenza scientifica che supporti l’idea che tenere il cellulare a lungo possa causare deformazioni permanenti al mignolo. Le foto horror che si diffondono sui social potrebbero essere esagerate o manipolate per creare un effetto spaventoso. È vero che l’uso prolungato del cellulare può causare affaticamento muscolare e tensione nelle mani e nei polsi, ma non dovrebbe portare a deformazioni anatomiche permanenti come quelle descritte nelle immagini che circolano online.

Come menzionato dagli esperti, esercitare pressione prolungata su parti del corpo può portare a temporanee variazioni della pelle o dei tessuti molli, ma queste tendono a scomparire una volta che la pressione viene rilasciata. Anche se alcuni potrebbero notare una sensazione di dolore o tensione nelle mani dopo un uso prolungato del cellulare, ciò di solito non si traduce in deformazioni permanenti.

In breve, è importante prendere regolarmente pause durante l’uso del cellulare per prevenire l’affaticamento muscolare e la tensione, ma non c’è motivo di preoccuparsi per deformazioni permanenti al mignolo a causa dell’uso del cellulare.