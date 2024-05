Colonscopia: gli scoprono mosca che ronza nel colon

Loading...

Durante una colonscopia di routine, i medici negli Stati Uniti hanno fatto una scoperta insolita: una mosca viva nel colon di un uomo di 63 anni.

Questa disgustosa scoperta, riportata dal Daily Mail, ha lasciato perplessi medici e paziente. Come ha fatto l’insetto a finire nel cosiddetto colon trasverso, una parte dell’intestino crasso? Le ipotesi vanno dal cibo contaminato alle uova o larve di mosca presenti nell’insalata consumata la sera prima dell’esame. Nonostante il digiuno di 24 ore prescritto prima della procedura, l’uomo non ha notato nulla di strano nel suo pasto. I medici, definendo il caso come “miasi intestinale”, sottolineano la rarità di un simile evento, i cui dettagli hanno pubblicato su “American Journal of Gastroenterology“.

La colonscopia, un esame di screening comune per il cancro del colon, può rivelarsi fondamentale per individuare eventuali problemi. Nonostante alcuni pazienti non presentino sintomi, altri possono sperimentare dolore addominale, vomito e diarrea. Tuttavia, sorprendentemente, l’uomo del Missouri non ha manifestato alcun disagio. Questo caso insolito richiama alla memoria un episodio degli anni ’80, quando una bambina nello stato di Washington fu portata dal medico dopo che sua madre aveva notato “vermi in movimento” nel suo pannolino. Anche in quel caso, la causa fu legata all’attrazione delle mosche verso il cibo, ovvero i medici stabilirono che la bambina era stata nutrita con banane troppo mature appese in un cestino di filo metallico in cucina, alimento di cui questi insetti sono ghiotti.

