Il calvario di una famiglia che riceve la salma sbagliata

Nel corso di una vacanza al mare, la famiglia Jarjour ha vissuto un incubo che nessuno avrebbe potuto immaginare. La loro tragedia ha avuto inizio quando il padre, Faraj Allah, di 68 anni, è morto improvvisamente di un infarto mentre nuotava durante una vacanza a Varadero, a Cuba. Ciò che doveva essere un momento di relax si è trasformato in un’esperienza traumatica quando i suoi figli, Miriam e Karam, hanno tentato invano di rianimarlo sulla spiaggia. Dopo un lungo e angosciante periodo di attesa, è arrivato il medico che, purtroppo, ha potuto solo confermare la tragica notizia della sua morte.

Ma la tragedia della famiglia Jarjour non finisce qui. Dopo la morte del padre, la famiglia ha affrontato un secondo shock quando la bara contenente il suo corpo è finalmente arrivata in Canada, la loro patria. All’apertura della bara, però, la famiglia ha scoperto con orrore che al suo interno non c’era Faraj Allah, bensì il corpo di un uomo completamente sconosciuto, apparentemente di nazionalità russa e molto più giovane di lui.

Da quel momento, la figlia Miriam Jarjour si è impegnata senza sosta per scoprire la verità sulla sorte del padre. Nonostante i suoi sforzi, tuttavia, non ha ancora ricevuto risposte soddisfacenti dalle autorità coinvolte. Il Consolato Russo a Montreal ha dichiarato di non poter confermare né escludere che il corpo errato possa appartenere a un cittadino russo.

Questa terribile serie di eventi ha lasciato la famiglia Jarjour in uno stato di shock e dolore aggiuntivo, mentre cercano disperatamente di fare chiarezza sulla sorte di Faraj Allah e di ottenere giustizia per quanto accaduto.

