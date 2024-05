Ribaltamento di un camion con 15 milioni di api nello stato del Maine, Stati Uniti

Loading...

Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, panico si è diffuso sull’autostrada dello stato del Maine quando un camion che trasportava più di 15 milioni di api ha improvvisamente ribaltato il suo carico. L’incidente ha avuto luogo mentre gli insetti venivano trasportati nella contea di Washington per impollinare i campi di mirtilli. Fortunatamente, non ci sono state vittime umane, ma molti soccorritori sono stati punti dalle api mentre cercavano di gestire la situazione.

Le autorità locali hanno rivelato che l’autista del camion è stato trasportato in ospedale come misura precauzionale. Le operazioni di salvataggio hanno richiesto ore di sforzi coordinati per raddrizzare il camion e garantire la sicurezza dell’area. Addirittura, un apicoltore è stato chiamato sul posto per fornire assistenza specializzata nel trattare con le api e gestire il recupero degli insetti liberatisi dalle scatole di trasporto.

Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del trasporto di api e sulla pratica comune negli Stati Uniti di impiegarle per impollinare le coltivazioni, come nel caso dei campi di mirtilli selvatici nella contea di Washington. Tale pratica, vitale per l’industria agricola, è diventata sempre più importante a causa della scomparsa degli impollinatori in molte parti del Paese.

