Polizia Postale: allerta contro le truffe lavorative su TikTok

La Polizia Postale ha lanciato un avvertimento contro una nuova forma di truffa che sta circolando su TikTok. Numerosi utenti hanno segnalato di ricevere chiamate e messaggi fraudolenti riguardanti presunte opportunità di lavoro, che sembrano provenire dal Dipartimento delle Risorse Umane di TikTok. Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” della Polizia Postale, si tratta di una campagna di phishing, con l’intento di ingannare le persone offrendo guadagni giornalieri tra i 300 e gli 800 euro.

Il messaggio invita gli utenti a cliccare su un link fraudolento per aderire all’offerta e ottenere un bonus di 5 euro. Tuttavia, la Polizia Postale sottolinea l’importanza di non cliccare su link contenuti in messaggi ed email sospette, di non fornire mai informazioni personali e di diffidare di offerte che promettono facili guadagni. È importante ricordare che le aziende non conducono processi di selezione del personale attraverso tali modalità.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha elogiato l’efficace allerta della Polizia Postale, sottolineando che seguire i consigli forniti può evitare molti problemi. Nel caso in cui qualcuno cada comunque vittima di una frode del genere, D’Agata suggerisce di contattare immediatamente gli esperti dell’associazione attraverso i contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org, al fine di valutare tutte le possibili soluzioni per evitare danni.