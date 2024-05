Coronavirus: nuova variante negli Stati Uniti e in Europa: quanto è pericolosa?

La variante FLiRT del coronavirus si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti e in Europa, ma non ci sono prove che sia più pericolosa delle precedenti.

Fino a poche settimane fa, il Covid-19 non era più considerato un’emergenza sanitaria globale. Tuttavia, il virus continua a circolare, mutare e, purtroppo, causare decessi. Nei primi mesi del 2024, una nuova variante del coronavirus, denominata FLiRT, ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti. Questo nuovo ceppo ha rapidamente raggiunto altre parti del mondo, sollevando preoccupazioni tra gli operatori sanitari per un possibile aumento dei casi durante l’estate, come riportato da CNBC.

Le varianti FLiRT, chiamate così a causa delle specifiche mutazioni nel loro codice genetico, stanno guadagnando terreno sia in Europa che negli Stati Uniti. Tuttavia, attualmente non ci sono prove concrete che suggeriscano che questi nuovi ceppi siano più pericolosi. Jennifer Horney, professoressa di epidemiologia all’Università del Delaware, ha affermato che è improbabile che queste varianti provochino un’ondata di infezioni di grande portata, come accaduto in passato quando l’immunità di gregge era inferiore. Nonostante ciò, ha avvertito che i nuovi ceppi potrebbero portare a un aumento dei casi nei prossimi mesi estivi.

Secondo gli ultimi dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il ceppo dominante attualmente negli Stati Uniti è il KP.2, che rappresenta il 28,2% di tutti i casi nelle ultime due settimane, rispetto al 3,8% di fine marzo. Anche i casi di KP.1.1, un’altra variante FLiRT, sono in aumento, rappresentando il 7,1% delle infezioni attuali.

In Europa, i casi di FLiRT stanno crescendo, con la nuova variante rilevata in 14 paesi, secondo CNBC. Forbes riporta che la variante FLiRT possiede diverse mutazioni che portano alla produzione di una proteina che potrebbe sfuggire agli anticorpi generati da precedenti infezioni o vaccinazioni. Pertanto, chi ha ricevuto l’ultima vaccinazione o ha avuto un’infezione da più di sei mesi potrebbe non essere completamente protetto. Gli anticorpi esistenti possono prevenire malattie gravi, ma potrebbero non essere sufficienti per prevenire l’infezione e la malattia lieve.

Le varianti FLiRT hanno due mutazioni nelle proteine spike (le punte sulla superficie del virus) che non erano presenti nel ceppo JN.1, precedentemente dominante negli Stati Uniti. Alcuni esperti suggeriscono che queste mutazioni potrebbero aiutare il virus a eludere l’immunità acquisita attraverso vaccinazioni o infezioni precedenti. Tuttavia, il fatto che le varianti FLiRT siano geneticamente simili a JN.1 è considerato rassicurante. Sebbene il ceppo JN.1 sia emerso durante i mesi invernali, quando le persone tendono a stare al chiuso e il virus si diffonde più facilmente, i suoi sintomi erano più lievi rispetto a quelli delle varianti dei primi anni della pandemia.

Al momento, non ci sono indicazioni che suggeriscano che la malattia causata dalle varianti FLiRT sia più grave, né informazioni precise su come potrebbero cambiare i sintomi. La gravità della malattia Covid-19 dipende più dall’immunità e dalla salute generale della persona infettata che dal ceppo specifico del virus.

Gli esperti consigliano di adottare precauzioni come l’uso di test, mascherine e una buona ventilazione degli ambienti. Anche se i vaccini potrebbero non impedire completamente l’infezione, rimangono cruciali per prevenire le forme gravi della malattia.