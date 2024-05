10 fragranze iconiche da provare almeno una volta

By News24Web

Ci sono profumi che sembrano essere nati per essere indossati, almeno una volta nella vita. Parliamo di fragranze iconiche, che hanno fatto la storia del profumo e che non sono solo le più vendute, ma anche quelle più amate.

Ecco quali sono.

Chanel N°5

Quando pensiamo ad un profumo, non possiamo che pensare a Chanel n°5, il profumo iconico amato da Marilyn Monroe e che era l’unica cosa che indossava la diva, quando andava a dormire.

Si tratta di una fragranza che ha cambiato la storia del profumo e che nasce nel 1921, per mano di Mademoiselle Coco ed Ernest Beaux.

È un profumo che rappresenta perfettamente il concetto di femminilità, con note di rosa di maggio, gelsomino e vaniglia e un tocco di aldeidi, che regalano all’essenza una struttura unica.

Idôle Le Parfum

Tra i profumi più iconici di sempre non poteva mancare Idôle Le Parfum di Lancôme. Si tratta di un profumo nato per rappresentare i sogni e le aspirazioni delle donne, concentrando il tutto in un’essenza che mescola i toni floreali a quelli “di pulito”.

Nell’essenza troviamo quattro varietà di rosa, il gelsomino e un mix di petali e muschi, che danno l’effetto “clean chypre”. È un profumo realizzato dalle donne per le donne, per tutte quelle che non vogliono rinunciare alla propria femminilità nella vita, con uno sguardo verso il futuro.

Hypnotic Poison

Noto per le sue essenze orientali e avvolgenti, Hypnotic Poison di Dior è uno dei profumi più amati di sempre. Il suo essere seducente e ammaliante si rispecchia già dalla boccetta, rosso fuoco, che ricorda la mela che ha tentato Eva nella Bibbia.

Il profumo presenta note dolci di vaniglia, che si mescolano alla mandorla e al gelsomino, ma anche al sandalo e al muschio. Questo è un profumo pensato per delle personalità forti e seducenti, che non vogliono passare inosservate.

La Vie est belle

Lancôme ha firmato anche un altro dei profumi più amati di sempre, ovvero La Vie est belle. Si tratta del primo profumo all’iris creato esclusivamente per Lancôme da alcuni dei profumieri più conosciuti in Francia.

Oltre all’iris, possiamo distinguere l’avvolgente patchouli e la dolcissima vaniglia, che creano insieme un’essenza indimenticabile e profondamente femminile, adatta a tutte le donne che vogliono essere ricordate.

Opium

Opium di Yves Saint Lauren viene lanciato sul mercato nel 1977, come simbolo dello spirito provocatorio francese. Creò scandalo fin dal suo lancio, anche a causa del nome che ricorda una sostanza che crea dipendenza. È un profumo leggendario, dalla fragranza che sprigiona lusso e sensualità.

All’interno troviamo mandarino, gelsomino, opoponax e vaniglia: mescola, quindi, note fruttate, dolci e speziate, in un mix assolutamente sensuale e imperdibile.

J’Adore

Era il 1999 quando Calice Becker e François Demachy crearono J’Adore di Dior, un profumo che ha fatto da spartiacque per la famosa maison di moda, ma anche nella storia del profumo.

Nella sua essenza troviamo fiori provenienti da quattro angoli del mondo: ylang-ylang (dall’arcipelago delle comore), la rosa damascena (dalla Turchia e dalla Bulgaria), il gelsomino grandiflorum di Grasse e il gelsomino sambac dall’India.

È una fragranza leggera, ma che lascia il segno, assolutamente femminile e immortale nella storia.

Angel

Era il “lontano” 1992, quando Thierry Mugler commissionò un profumo che ricordasse la sua infanzia. A realizzarlo fu il naso Olivier Cresp, che creò il primo profumo gourmand della storia, mentre la boccetta a forma di stella (ormai diventata iconica) fu disegnata dallo stesso Thierry.

Nella sua fragranza troviamo note di miele, cocco, caramello, melone, ananas, mandarino e zucchero filato, perfettamente bilanciate per addolcire i nostri sensi, senza mai essere stucchevoli, grazie alla presenza di note più orientali, come l’ambra, il sandalo e il patchouli.

È il profumo perfetto per chi ama le note dolci e zuccherose, ma anche sensuali e conturbanti.

L’Interdit

Come atto di amore e ammirazione per l’attrice Audrey Hepburn, Hubert de Givenchy le dedicò questo profumo. La leggenda narra che l’attrice non fosse d’accordo nel commercializzarlo e da lì nacque il nome “l’Interdit”.

Il profumo divenne, però, uno dei più famosi e amati della maison Givenchy, grazie alle note di aldeidi, i toni fruttati e speziati (iris, violetta, ylang-ylang, gelsomino e mughetto) e delle note di fondo più intense composte da fava tonka e vetiver.

Diorissimo

Non poteva certo mancare Diorissimo, uno dei must della maison Dior, indossato e amato da Lady Diana.

Il profumo annovera un accordo di mughetto (fiore spesso associato alla buona sorte), un tocco di gelsomino d’Egitto (che spicca per la sua delicatezza) e del muschio bianco, che dona note candide e pulite.

Si tratta di un profumo dalle note delicate e intramontabili, perfetto per le donne più sofisticate ed eleganti.

Miss Dior

Il profumo Miss Dior è stato lanciato sul mercato nel 1947 e creato dal naso Paul Vacher.

È il primo profumo del brand Dior, pensato per rispecchiare l’esperienza olfattiva di un giardino in fiore.

Mescola note floreali (come la gardenia, il gelsomino, la rosa e la salvia sclarea) ad un fondo caldo e cipriato (composto da muschio di quercia e patchouli).

Si tratta di un profumo leggero, femminile e che ricorda la primavera, fin dalla prima spruzzata.

