Persone tatuate, studio: aumento rischio linfomi

By News24Web

Loading...

Loading...

La pratica del tatuaggio è in aumento in Europa, con una percentuale di persone tatuate che varia tra uno su cinque e uno su tre a seconda della fascia d’età. Ma l’iniezione di inchiostro sotto la pelle è davvero sicura? Un recente studio svedese ha sollevato dubbi al riguardo. I ricercatori dell’Università di Lund hanno esaminato il possibile legame tra i tatuaggi e l’aumento dei linfomi maligni, un tipo di cancro del sistema linfatico, osservato negli ultimi anni.

Secondo Christel Nielsen, professore associato di epidemiologia e autore principale dello studio, “abbiamo identificato le persone con diagnosi di linfoma attraverso i registri della popolazione. Questi individui sono stati poi abbinati a un gruppo di controllo dello stesso sesso ed età, ma senza linfoma.” I partecipanti hanno risposto a un questionario sui fattori dello stile di vita, incluso se avevano tatuaggi o meno.

Lo studio ha coinvolto 11.905 svedesi, di cui 2.938 avevano sviluppato un linfoma di età compresa tra 20 e 60 anni. Tra i partecipanti, il 54% delle persone con linfoma e il 47% del gruppo di controllo hanno risposto al questionario sui tatuaggi. La prevalenza del tatuaggio era del 21% tra le persone affette, rispetto al 18% tra i controlli. “Dopo aver preso in considerazione altri fattori rilevanti, come il fumo e l’età, abbiamo scoperto che il rischio di sviluppare un linfoma era del 21% più alto nelle persone con tatuaggi,” ha continuato Nielsen. Tuttavia, la dimensione o il numero dei tatuaggi non sembravano influenzare questi risultati.

I ricercatori ipotizzano che tracce di inchiostro, contenenti particelle metalliche provenienti dall’ago del tatuaggio, possano circolare nel sistema linfatico, raggiungendo i linfonodi e causando reazioni infiammatorie o cancerogene.

Gli esperti sottolineano che, sebbene lo studio evidenzi una correlazione, non prova un nesso di causa ed effetto. Sono necessari ulteriori studi per confermare questi risultati e per esplorare se esiste un legame tra i tatuaggi e altri tipi di tumori o malattie infiammatorie.

Nel frattempo, il team svedese raccomanda cautela, senza demonizzare i tatuaggi. “È importante che, come società, possiamo garantire che la pratica del tatuaggio sia sicura,” conclude Nielsen.

Loading...