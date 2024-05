Allarme della polizia postale: deepfake a fini criminali in aumento

I video falsi generati dall’intelligenza artificiale, noti come deepfake, stanno diventando sempre più diffusi e convincenti, creando nuove sfide per la società. La Polizia Postale ha lanciato un’allerta sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia”, evidenziando come questi contenuti vengano utilizzati illecitamente per pubblicizzare investimenti online o acquisti sfruttando l’immagine di personaggi noti o simboli di aziende e istituzioni.

Deepfake: una minaccia incombente

I deepfake sono video creati utilizzando una tecnica avanzata di intelligenza artificiale chiamata rete antagonista generativa, capace di combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con nuovi contenuti. Questa tecnologia, originariamente coniata nel 2017, viene utilizzata non solo per il revenge porn e falsi video pornografici di celebrità, ma anche per creare fake news, truffe, cyberbullismo e satira.

Prevenzione e Consigli della Polizia Postale

La Polizia Postale consiglia di diffidare di questi contenuti, verificandone l’autenticità tramite motori di ricerca e di non cliccare mai su link presenti in email, SMS o banner pubblicitari. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolinea l’importanza di questa allerta per evitare molte truffe. Inoltre, è cruciale educare il pubblico sui rischi dei deepfake e sviluppare tecnologie di identificazione per contrastarli.

Supporto e Assistenza

Se si cade vittima di una frode basata su deepfake, è possibile contattare gli esperti dello “Sportello dei Diritti” agli indirizzi email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare le soluzioni disponibili e prevenire ulteriori danni.