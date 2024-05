Quando si mette il siero per il viso: come utilizzarlo correttamente

By News24Web

Loading...

Loading...

Uno degli step più importanti della skincare routine quotidiana è sicuramente il siero. Si tratta di un prodotto che dà numerosi benefici alla pelle, idratandola intensamente. Ma come utilizzarlo al meglio?

Ecco alcuni consigli.

Cos’è il siero viso

Negli ultimi anni, il siero viso si è fatto sempre più spazio nel mondo della skincare, grazie ai benefici e ai vantaggi che apporta alla pelle.

Il siero viso è un prodotto dalla texture viscosa, che nella sua formula contiene un’alta concentrazione di attivi.

Grazie proprio alla sua formula, il siero riesce a penetrare facilmente negli strati più profondi della pelle, arricchendola coi principi attivi contenuti.

Quali sono i benefici del siero viso

Il siero viso presenta molti benefici per la pelle, ecco quali:

Con la sua texture viscosa, il siero viene assorbito rapidamente dalla pelle, senza lasciare residui;

Ha un forte potere idratante e aiuta a ristabilire la barriera idrolipidica che ricopre la pelle;

Stimola il rinnovamento cellulare;

Migliora l’aspetto dell’incarnato, rendendo più luminosa la pelle.

Inoltre, si tratta di un prodotto estremamente versatile. A seconda degli attivi contenuti, infatti, risponde ad esigenze diverse della pelle.

Ad esempio, se la nostra pelle ha bisogno d’idratazione, possiamo scegliere un siero all’Acido Ialuronico. Se vogliamo minimizzare l’aspetto delle rughe e dei segni del tempo, scegliamo un siero antiage, che contenga Retinolo o Vitamina C.

Per una pelle che presenta macchie e discromie cutanee, possiamo optare per un siero illuminante, con una formula che contiene Niacinamide. Se abbiamo una pelle grassa, contraddistinta da un eccesso di sebo, applichiamo un siero purificante, contenente Acido Salicilico.

Vichy offre una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere, come i sieri per il viso Liftactiv, adatti per ogni esigenza.

Come introdurre il siero viso nella nostra skincare routine

Oltre ad essere un prodotto versatile, il siero può essere applicato su tutte le tipologie di pelle.

Il siero viso può essere applicato sia durante la skincare routine mattutina, che durante la skincare routine serale.

Come prima cosa, dobbiamo detergere a fondo la pelle, in modo da eliminare ogni impurità, come sebo in eccesso, residui di make-up, cellule morte e particelle di smog.

Sulla pelle detersa, andiamo a mettere il nostro siero viso. Basteranno poche gocce da applicare nei “punti strategici”, ovvero fronte, mento e zigomi. Non ci sarà neanche bisogno di massaggiare il prodotto: grazie alla sua formula fluida, infatti, basterà stenderlo delicatamente sulla pelle, che lo assorbirà in una manciata di secondi.

Dopo l’applicazione del siero, possiamo continuare la nostra skincare routine quotidiana, con l’applicazione della crema contorno occhi, della crema idratante e del fattore protettivo (solo la mattina).

Quali errori evitare col siero viso

Il siero è sicuramente uno dei prodotti must-have della nostra skincare routine quotidiana. Ma sappiamo utilizzarlo senza fare errori?

Innanzitutto, come anticipato, è importante non massaggiare a lungo il siero sul viso, durante l’applicazione. Se abbiamo bisogno di un lungo massaggio, per farlo assorbire del tutto dalla pelle, vuol dire che ne abbiamo messo troppo.

Il siero va applicato in piccole quantità, senza caricare troppo la pelle. Basterà massaggiarlo per alcuni secondi per farlo assorbire del tutto.

Un altro errore comune è quello di applicare il siero solamente sul viso. È consigliabile, infatti, stenderlo anche sul collo e il décolleté, che sono due aree molto sensibili, soggette all’invecchiamento cutaneo.

Durante la nostra routine di bellezza, è importante seguire gli step in ordine: detersione, siero e crema idratante. Il siero, quindi, va applicato prima della crema viso, perché nella sua formula contiene più ingredienti attivi, che vengono “fissati” dalla crema idratante.

Proprio perché si tratta di due step distinti, dobbiamo farli entrambi e non pensare che uno sostituisca l’altro. Il siero, infatti, ha un’alta concentrazione di attivi, che agiscono negli strati più profondi della pelle, mentre la crema agisce più in superficie.

Loading...