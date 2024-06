Paura ad Agiokambos: squalo di tre metri avvistato a ridosso della spiaggia

By News24Web

Mercoledì 5 giugno, un inaspettato visitatore ha seminato il panico tra i bagnanti sulla spiaggia di Agiokambos, a Larissa, Grecia. Nel primo pomeriggio, uno squalo di almeno tre metri è stato avvistato a pochi passi dalla riva, nuotando nelle acque tranquille.

Questo episodio non è isolato; negli ultimi anni si è osservato un aumento degli avvistamenti di squali nelle acque greche, specialmente nei porticcioli durante la ricerca di prede. Gli esperti sottolineano che, nonostante la presenza di questi animali possa sembrare spaventosa, gli incidenti sono estremamente rari. La maggior parte degli squali nel Mediterraneo si nutre principalmente di pesci più piccoli e invertebrati marini, e non rappresenta una minaccia diretta per l’uomo.

In effetti, delle 47 specie di squali che popolano il Mediterraneo, pochissime sono pericolose per le persone. Tuttavia, la sicurezza rimane una priorità. Gli esperti consigliano di mantenere la calma in caso di avvistamento, evitare di avvicinarsi allo squalo e informare immediatamente le autorità locali.

