Aumentano infezioni sessualmente trasmissibili: negli Stati Uniti il primo caso di tigna altamente contagiosa

Loading...

Loading...

Un raro ceppo di tigna a trasmissione sessuale, il Trichophyton mentagrophytes tipo VII (TMVII), è stato recentemente rilevato negli Stati Uniti, generando preoccupazioni a livello globale. Il primo caso segnalato riguarda un uomo sulla trentina che aveva visitato l’Inghilterra, la Grecia e la California, e presentava eruzioni cutanee su pene, glutei e arti. Questa infezione fungina, altamente contagiosa, è stata diagnosticata da medici della NYU Langone Health di New York City e pubblicata su JAMA Dermatology.

Il dottor Avrom S. Caplan, assistente professore alla Grossman School of Medicine della New York University, sottolinea l’importanza di essere consapevoli di questa nuova infezione cutanea, che si sta diffondendo rapidamente in Europa, in particolare tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. Sebbene in Italia non sia ancora disponibile un conteggio ufficiale dei casi, è possibile che diverse persone siano già state colpite.

Gli esperti esortano i medici a indagare attivamente su eventuali eruzioni cutanee intorno all’inguine e ai glutei, soprattutto nei pazienti sessualmente attivi e che hanno recentemente viaggiato all’estero, poiché molti potrebbero essere riluttanti a discutere di problemi genitali.

Loading...