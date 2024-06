Gli elefanti usano nomi per chiamare i loro amici

Loading...

Da anni, gli zoologi che studiano gli elefanti hanno osservato un fenomeno interessante: i richiami dei pachidermi a volte fanno reagire l’intero branco, mentre altre volte risponde solo un singolo elefante. Questo ha portato a chiedersi se gli elefanti usino dei nomi. Un nuovo studio sui selvatici della savana africana conferma questa ipotesi.

I ricercatori hanno studiato i suoni di 10 elefanti nel Parco Nazionale di Amboseli e nella Riserva Nazionale di Samburu in Kenya, utilizzando un software di apprendimento automatico. Hanno così identificato un elemento sonoro simile a un nome, diretto a specifici destinatari. Successivamente, hanno fatto ascoltare queste registrazioni a 17 elefanti per osservare le loro reazioni ai richiami diretti a loro o ad altri elefanti. In media, gli elefanti rispondevano con maggiore intensità quando sentivano il loro “nome”, comportandosi in modo più animato e spesso avvicinandosi a chi aveva emesso il richiamo, riferisce il gruppo di ricerca sulla rivista Nature Ecology and Evolution.

I risultati suggeriscono che gli elefanti “si chiamano con qualcosa di simile a nomi”, afferma Mikey Pardo, ecologo comportamentale della Cornell University e primo autore dello studio. “Per chiamarsi in questo modo, gli elefanti devono associare suoni specifici a individui specifici e utilizzare questi suoni per attirare l’attenzione, il che richiede capacità avanzate di apprendimento e comprensione delle relazioni sociali.”

L’uso di identità sonore, ossia di nomi, è raro nel regno animale. È stato osservato nei delfini e nei pappagalli, animali che imitano la voce dei loro compagni e la usano come nome. Negli elefanti, però, i nomi sembrano essere arbitrari, simili ai nomi umani. “Rivolgersi ad altri con nomi arbitrari richiede una forma di pensiero astratto,” conclude Pardo.

Gli esperti sottolineano come questo studio evidenzi l’importanza dei legami sociali per gli elefanti e la necessità di mantenere numerosi e diversi legami all’interno del gruppo.

