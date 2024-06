Cammello in autostrada: un viaggio straordinario nel bagagliaio di un’auto

Loading...

Loading...

Un curioso video sta facendo il giro dei social network, apparentemente girato in Arabia Saudita. Le immagini mostrano un’auto che viaggia su un’autostrada polverosa con il bagagliaio aperto, e al posto dei soliti bagagli, c’è un cammello! L’animale, comodamente sistemato nel retro dell’auto, osserva il mondo da una posizione insolita, regalando una scena surreale che ha lasciato gli utenti senza parole.

Questo evento bizzarro richiama alla memoria un incidente recente in Rajasthan, India, dove un cammello è rimasto incastrato nella parte anteriore di un’auto dopo uno scontro. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha evidenziato come l’animale, con la testa fuori dal tettuccio e le gambe bloccate, abbia richiesto ore per essere liberato. Successivamente, il cammello è stato curato in una clinica veterinaria e, nonostante le gravi ferite, è fuori pericolo. Testimoni oculari riportano che l’autista avrebbe accelerato intenzionalmente per colpire l’animale.

Loading...