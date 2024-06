Donna neozelandese arrestata in aeroporto con il suo vecchio cuore nel bagaglio a mano

Loading...

Jessica Manning, una trentenne che ha subito un trapianto di cuore alcuni anni fa, è stata fermata dalla sicurezza aeroportuale in Nuova Zelanda per aver tentato di viaggiare con il suo vecchio cuore. La donna, che si stava trasferendo in Australia, è stata trattenuta per un’ora all’aeroporto.

In giovane età, Jessica ha subito un doppio trapianto di cuore e fegato. Dopo aver donato il suo vecchio cuore alla scienza, lo ha recuperato e lo ha conservato a casa in un sacchetto di plastica. “In Nuova Zelanda, a causa della cultura Maori, si crede fermamente che il corpo debba essere mantenuto intatto come creato da Dio, quindi abbiamo l’opportunità di preservare i nostri organi”, ha spiegato Jessica al New Zealand Herald.

La sua intenzione era di portare il cuore con sé a Melbourne per seppellirlo nella sua proprietà e piantarvi sopra un albero. Tuttavia, all’aeroporto, un membro del personale di sicurezza ha scoperto il cuore nel suo bagaglio a mano e ha deciso di effettuare un controllo precauzionale per evitare possibili rischi sanitari.

Dopo aver spiegato la sua situazione e fornito la documentazione medica necessaria, Jessica è stata autorizzata a proseguire il viaggio con il cuore nella borsetta. “Ora il cuore è al sicuro nel mio guardaroba. Sono felice che tutto si sia risolto e che abbia potuto continuare il mio viaggio con il mio vecchio cuore”, ha dichiarato entusiasta.

